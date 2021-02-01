مصر للطيران تسير اليوم 54 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 54 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 5551 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، أن الرحلات بمعدل 54 منها 34 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورونتو، بيروت، جوبا، جدة، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحة، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، روما، البحرين، المدينة المنورة، الخرطوم، عمّان، الرياض، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5551 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.