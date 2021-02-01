بطولة رائعة في ظروف صعبة.. سفارة الدنمارك تشكر مصر على حسن تنظيم مونديال اليد

أثنت سفارة مملكة الدنمارك بالقاهرة على حسن تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي انتهت أمس الأحد بفوز منتخب الدنمارك بالبطولة بعد تغلبه على منتخب السويد في المباراة النهائية.
وقالت السفارة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن لاعبي الدنمارك حصلوا على الذهب، "مبروك للفريق الأكثر روعة" "أحسنتم اللعب. وجعلتمونا فخورين جدا".
ووجهت الصفحة الشكر لــ مصر بعبارات:" شكرا جزيلا دافئا وخالصا من القلب لــــــ مصر لتنظيم بطولة رائعة في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية". "احسنتم صنعا! لقد كانت بطولة رائعة".
كما وجهت السفارة الشكر لفريق الإعلام .. :" شكر كبير جدا لفريق الإعلام المذهل أحسنتم صنعا! نراكم في كأس العالم القادم التي تستضيفها السويد وبولندا في عام 2023.
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