نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان العجوز تشيد بكلمة وزير البترول أمام البرلمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة إيمان العجوز"، بيان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى تم عرضة أمام مجلس النواب وعن استراتيجية الوزارة السابقة فى عام 2018 وما تحقق منها على أرض وما هو المستهدف والمأمول فى الفترة المقبلة خلال الفترة المقبلة لصالح الوطن.

وأكدت العجوز"، على أن عرض كان ملم بكافة الجوانب المحلية والعالمية المتعلقة بملف الغاز المصري

وأثنت النائبة على انجاز الوزارة المحلية والعالمية مشيرة إلى أن العنصر البشري هو الأساس وراء هذة الانجازت، مطالبة بدعمه والوقوف بجانبه باستمرارية التدريب والاهتمام بكل الجوانب التى تساعده على أداء وظيفته من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وطالبت بتحسين ظروف العمالة بنظام عقود اليومية، بجانب دعم المرأة العاملة وإعطائها كافة حقوقها بقانون العمل وضرورة الاهتمام بملف السلامة والصحة المهنية حتى لا يضر بسمعة الإنجازات فى حالة حدوث الأخطاء، بالإضافة لضم المؤهلات العليا قبل التعيين لوضع انعكاس علمي على الواقع العملى ورفع روحهم المعنوية للحصول على مناخ عمل مناسب للعاملين بالقطاع.