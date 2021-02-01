أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 1-2- 2021

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر فبراير 2021، وفق أخر تحديث قام به البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.

دوت الخليج ترصد أسعار متوسط أسعار السوق الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه المصري وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي متوسط أسعار السوق للعملات العربية والأجنبية بالجنية المصرى

متوسط أسعار السوق للعملات الأجنبية بالجنيه المصري وفق اخر تحديث للبنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.67 جنيه، و 15.77 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 19.025 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.148 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 14.97، وسعر البيع 15.07 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.49 جنيه، وللبيع 21.63 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.43 جنيه، و2.45 للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.60جنيه، وللبيع 17.72 جنيه. متوسط أسعار السوق للعملات العربية بالجنيه المصرى وفق البنك المركزي بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.206 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.77 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.12 جنيه.ووصل سعر الريال القطري وفق أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري إلى 4.301 جنيه للشراء، و4.33 للبيع.

وجاء سعر الشراء للريال العماني 40.69 جنيه، و41.137 للبيع. وبلغ سعر الدينار الأردني 22.06 جنيه للشراء، و22.311 جنيه للبيع. ووصل سعر الدينار البحريني 41.53 جنيه للشراء، و41.90 جنيه للبيع.



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