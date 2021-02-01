الأهلي في المونديال| تعرف على سجل المباريات النهائية في بطولات كأس العالم للأندية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، وخاصة محبي الكرة المصرية ، مواجهة النادي الأهلي والدحيل القطري، في بطولة العالم للإندية التي تسضيفها دولة قطر في الرابع من فبراير من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب المدينة التعليمية مباريات كأس العالم قطر 2022 من دور المجموعات حتى دور ربع النهائي، وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أن يتم خفض عدد المقاعد الموجودة داخل الاستاد عقب انتهاء فعاليا العرس العالمي، بتفكيك الجزء العلوي من الملعب، والتبرع به لبعض الدول النامية التي لا تملك فرصة لتطوير البنية التحتية الرياضية، لتنخفض عدد المقاعد إلى 20 ألف مقعد فقط

وستكون مواجهة من العيار الثقيل التي ستجمع بين الدحيل ممثل الدولة المنظمة للبطولة، والأهلي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم، حيث كانت دولة قطر قد افتتحت عن افتتاح استاد المدينة التعليمية في 15 يونيو عام 2020، وأعلنت جاهزيته لاستقبال فعاليات كأس العالم للأندية 2021 وكأس العالم 2022.

ويستعد الاستاد المونديالي الذي تبلغ سعته 40 ألف متفرج لإستضافة أربعة مباريات من كأس العالم للأندية وهم: مباراة الأهلي والدحيل التي يوم 4 فبراير.

موقع دوت الخليج يستعرض لكم خلال السطور المقبلة سجل المباريات النهائية في بطولات كأس العالم للأندية:

2000 كورينثيانز البرازيلي × فاسكو داجاما البرازيلي 0 / 0 (4 / 3)

2005 ساو باولو البرازيلي × ليفربول الإنجليزي 1 / صفر

2006 انترناسيونال البرازيلي × برشلونة الإسباني 1 / صفر

2007 ميلان الإيطالي × بوكا جونيورز الأرجنتيني 4 / 2

2008 مانشستر الإنجليزي × ليجا دي كويتو الإكوادوري 1 / صفر

2009 برشلونة الإسباني × استوديانتس الأرجنتيني 2 / 1 (بعد وقت إضافي)

2010 انتر ميلان الإيطالي × مازيمبي الكونغولي 3/ صفر

2011 برشلونة الإسباني × سانتوس البرازيلي 4 / صفر

2012 كورينثيانز البرازيلي × تشيلسي الإنجليزي 1 / صفر

2013 بايرن ميونيخ الألماني × الرجاء البيضاوي المغربي 2 / صفر

2014 ريال مدريد الإسباني × سان لورنزو الأرجنتيني 2 / صفر

2015 برشلونة الإسباني × ريفر بليت الأرجنتيني 3 / صفر

2016 ريال مدريد الإسباني × كاشيما أنتلرز الياباني 4 / 2 (وقت إضافي)

2017 ريال مدريد الإسباني × جريميو البرازيلي 1 / صفر

2018 ريال مدريد الإسباني × العين الإماراتي 4 / 1

2019 ليفربول الإنجليزي × فلامنجو البرازيلي 1 / صفر (وقت إضافي)



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2021

يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.

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وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 4 فبراير

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري



وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير

5 مساء بتوقيت القاهرة

الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8:00 مساء

يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير

8:00 مساء

يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير

5:00 مساء



مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي .

كأس العالم للأندية.. الكشف عن موقف حسين الشحات من اللحاق بمواجهة الدحيل

تلقت جماهير الأهلي بشري سارة قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وشارك حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى جزء من مران المارد الأحمر ليقترب من التواجد أمام الدحيل القطري يوم الخميس القادم فى كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد سافر يوم الجمعة الماضي إلي قطر ولاقي استقبال جماهيري من المصريين المتواجدين فى قطر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويسعي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على تحقيق إنجاز فى المونديال، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف نوفمبر الماضي وصعد لكأس العالم للأندية.

شارك الأهلي فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية من قبل أعوام 2005/2006/2008/2012/13 ، والإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريك