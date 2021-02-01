آخر التطورات الصحية لـ كريم محمود عبد العزيز بعد نقله إلى المستشفى

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز بعد نقله لأحد المستشفيات.

وأوضح زكي، أن كريم محمود عبد العزيز دخل المستشفى نتيجة إلى الإجهاد، ولكنه أصبح بخير وغادر المستشفى مع صباح اليوم.

كريم محمود عبد العزيز

أفزع الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم وهو في إحدى المستشفيات، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "الحمد لله على كل حال".

ومع ظهور تلك الصورة للفنان كريم محمود عبد العزيز تداولها الرواد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن هناك العديد من الشائعات التي ظهرت خلال تلك الساعات الماضية والتي تشير إلى إصابة الفنان كريم محمود عبد العزيز بفيروس كورونا، وغيرها كمن الشائعات التي طالته.

أعمال كريم محمود عبد العزيز

أكد النجم كريم محمود عبد العزيز فى أحد البرامج، أن دوره في مسلسل الاختيار الجزء الأول كان أفضل عمل قام به على الإطلاق، قائلًا: "الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده؛ لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه".

أما عن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتيرة، وأنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى، لأنها بتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".