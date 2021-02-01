شوبير يطالب الزمالك بإعادة هؤلاء إلى القلعة البيضاء

يري الإعلامى أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق، أن من المنطقي أن يعيد مجلس إدارة الزمالك الحالي إعادة كل العضويات المشطوبة فى القلعة البيضاء، حيث قال :" " لجنة الزمالك تسير بصورة رائعة ومردودها واضح على فريق الكرة الذى يتصدر الدوري عن جدارة وإستحقاق ويقدم مباريات ممتعة ، كذلك ملف الميركاتو الشتوى تم ادارته بنجاح كبير سواء بالصفقات الجديدة أو حتى ملف الراحلين وتحقيق مكاسب مالية من بيعهم".

ويضيف شوبير: " كذلك إعادة بعض العضويات المشطوبة بالنادى قرار صائب وأتمنى أن تعود كل العضويات المشطوبة والتى تستحق العودة لأن عددها كبير بالفعل".

وأردف شوبير: " اللجنة نجحت فى ملف تمديد عقود اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم وكذلك ادارت ملف احتراف مصطفى محمد بذكاء كبير".



وتابع شوبير: " الإعلان عن تعاون مع وزارة الانتاج الحربى لإنشاء ستاد للزمالك ضربة معلم والاهم أنها واقعية وليست خيال مثلما كان الوضع فى وقت سابق حيث تم الاعلان مرارا وتكراراً عن فرع الزمالك وستاده فى أكتوبر وكنت أذهب بنفسى لاشاهده وأراه صحراء جرداء لازرع فيها ولا ماء ولكن الوضع مختلف هذه المرة لذا يجب أن نشيد باللجنة لانها تستحق التحية".

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إعادة 75 عضوية عاملة لأصحابها من أعضاء النادى، والذين تعرضوا للشطب خلال فترة تواجد مجلس الإدارة السابق.

وأعلن مسئولو الزمالك فتح باب التظلمات أمام الأعضاء المشطوبة عضويتهم فى الفترة الأخيرة وتقدم العديد منهم بطلبات لإلغاء الشطب، وبالفعل تم الموافقة على إعادة 75 عضوية لأصحابها وجارى دراسة باقى الطلبات المقدمة.

من جانبه، قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك في تصريحات سابقة، إن اللجنة تحترم الأحكام القضائية التي حصل عليها أي عضو من أعضاء النادي الذين تم شطب عضويتهم مشمولًا بالصيغة التنفيذية وفي هذه الحالة فإن النادي سيقوم بتنفيذ هذا القرار احتراما لأحكام القضاء .

وأشار نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الزمالك، إلى أنه يتم حاليا تشكيل لجنة لدراسة موقف كل عضو مشطوب على حدة ممن لم يحصلوا على أحكام قضائية؛ لاتخاذ القرار الموافق لصحيح القانون واللائحة.