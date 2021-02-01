الأهلي في المونديال| هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية.. سجل مميز

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأs العالم للإندية، التي تستضيفها دولة قطر في ظل وجود منافسة عربية قوية بين الأهلي وصاحب الأرض والجمهور الدحيل القطري في وذلك يوم الخميس المقبل.

وستكون مواجهة من العيار الثقيل التي ستجمع بين الدحيل ممثل الدولة المنظمة للبطولة، والأهلي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم المنصرم، حيث كانت دولة قطر قد افتتحت عن افتتاح استاد المدينة التعليمية في 15 يونيو عام 2020، وأعلنت جاهزيته لاستقبال فعاليات كأس العالم للأندية 2021 وكأس العالم 2022.

ويستعد الاستاد المونديالي الذي تبلغ سعته 40 ألف متفرج لإستضافة أربعة مباريات من كأس العالم للأندية وهم: مباراة الأهلي والدحيل يوم الخميس المقبل 4 فبراير.

وتأتي مشاركة القلعة الحمراء للمرة السادسة في كأس العالم للأندية حيث سبق له تمثيل القارة الأفريقية في نسخ 2005 و2006و 2008 و2012 و2013 بينما الإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريك

وجاء رصيد الأهلي 3 انتصارات على مدار مشاركته في المونديال، وذلك على حساب كل من أوكلاند سيتي النيوزلندي وكلوب أمريكا المكسيكي وهيروشيما الياباني.

وسجل الأهلي 11 هدفاً في كأس العالم للأندية، ويتصدر محمد أبوتريكة قائمة هدافي الفريق في المسابقة برصيد 4 أهداف، ثم الأنجولي أمادو فلافيو 3 أهداف وعماد متعب هدفين، وهدف للسيد حمدي، وهدف ذاتي سجله لاعب باتشوكا المكسيكي في مرماه.



وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 4 فبراير-

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيوندا

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير

5 مساء بتوقيت القاهرة

الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8 مساء

يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير

8:00 مساء

يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير

5:00 مساء



مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي