سعر الحديد اليوم الاثنين 1-2-2021

شهدت أسعار مواد البناء من حديد وجبس، حالة من الاستقرار اليوم الأول من فبراير 2021، بعد موجات مختلفة من الارتفاعات والانخفاضات في الأسعار خاصة الحديد نظرًا لارتباطه بأسعار مادم خام البيليت عالميًا.

وعلى صعيد أخر انخفضت أسعار الأسمنت مقارنتًا بيوم أمس الأحد الموافق 31 يناير 2021.

دوت الخليج ترصد أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 1-2-2021

أسعار الحديد اليوم الاثنين 1-2-2021

بلغ سعر طن حديد بشاي إلى 13 ألفا و500 جنيها، كما بلغ سعر طن حديد عز و الدخيلة 13 ألفا و700 جنيه، فيما سجل طن حديد المراكبي 13 ألفا و300 جنيه، و سعر طن حديد الكومي وصل إلى 13 ألفا و300 جنيه، وبلغ سعر طن حديد بيانكو 13 ألفا و300 جنيه.

أسعار الجبس اليوم اليوم الاثنين 1-2-2021

فيما سجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس المعمار إلى 690 جنيه، وجاء سعر جبس مصر سيناء 650جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 1-2-2021

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 750 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 730 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت المنيا 720 جنيه، وصل سعر طن أسمنت الصخرة 705 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 730 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 750 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الاثنين 1-2-2021

حقق متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الاثنين 1-2-2021

جاء سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 765 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ740 جنيها، فيما حقق سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 765 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 760 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الاثنين 1-2-2021

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 600 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 635 جنيها.