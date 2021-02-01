صور.. الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج القيادات العليا بـ العدل

جدة - نرمين السيد - اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، السبت الماضى، التدريب الفعلى لبرنامج تدريب قيادات وزارة العدل لـ 13 مساعد وزير و5 رؤساء محاكم ابتدائية و8 مستشارين من أعضاء المكتب الفنى لوزير العدل.





وبحسب بيان اليوم الإثنين، أوضحت الأكاديمية، تلقى الجميع التدريب على مدار 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية بمقر الأكاديمية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تجربة هى الأولى من نوعها داخل الدولة المصرية، وتعاونت الأكاديمية مع وزارة العدل ممثلة فى المركز القومى للدراسات القضائية فى تصميم برنامج تدريبى لقيادات الوزارة إيمانًا من وزارة العدل بأهمية تطوير ثروتها البشرية.



وقال المستشار طارق على، مساعد وزير العدل، عن فكرة البرنامج قائلًا: "جاءت من وزير العدل بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب" مُضيفًا "يعمل معظمنا بالوزارة كقضاة، والعمل القضائى هو عمل فني، وقد لا يتدخل بشكل كبير فى الأعمال الإدارية، على الرغم من ممارستنا لتلك الأعمال بشكل يومي، وجاء التدريب لصقل المهارات الإدارية والتعرف على المعارف الحديثة بها".



وكشف المستشار شريف الدياسطى مساعد وزير العدل، عن هدف البرنامج قائلًا " نحتاجه! حيث أن هذا التدريب ليس حاجة كمالية، بل هو مهم؛ لأننا قضاة ونباشر أعمال إدارية مسؤوليين عنها على مستوى محاكم مصر والشهر العقاري، تقتضى تلك الأعمال مستوى معين من الإدارة حتى تمكنا من الإلمام بمهامنا، وبالتالى بنسعى دائمًا لتدريب القائمين على هذه الأعمال، لمنحهم فرصة أفضل لتحقيق مهامهم بشكل دقيق وسريع".

ونال البرنامج انطباع إيجابى من جانب السادة المستشارين فى نهاية التدريب الفعلي، حيث أعربوا عن سعادتهم لتلقيهم محتوى ثرى وحديث فى فترة زمنية قصيرة، مُتمنيين تكرار تجربة التدريب لكن بمحتوى شامل ومدة تدرييبة طويلة.



وصُمم برنامج تدريب قيادات وزارة العدل بهدف تأهيل العاملين بها بشكل عام، إلى جانب رفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث نظريات الإدارة التى تناسب العمل داخل وخارج مصر، فتركزت محاور البرنامج على الذكاء العاطفى والاجتماعى والقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إدارة المشروعات وتسويق الذات.



وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.