التزموا بالإجراءات.. رئيس النواب: المنحنى الوبائى لكورونا فى انخفاض

جدة - نرمين السيد - وطالب فى بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى يشارك فيها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لعرض ما تم إنجازه فى برنامج الوزارة، أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفى مقدمتها ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد قدر المستطاع.
وافتتح المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمجلس، لاستكمال الاستماع لبيانات الحكومة.
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