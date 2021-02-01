صور.. رئيس المحكمة الدستورية يهنئ المستشار جبالى برئاسة البرلمان

جدة - نرمين السيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارون نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور وكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.





وقدم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية التهنئة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تعتز بأن يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب، قائلا: "المستشار جبالى قامه قانونية تضيف وتثرى الحياة النيابية"، متمنيا له كل التوفيق والنجاح فى هذه المهمة الوطنية.

وأعرب المستشار الدكتور حنفى جبالى عن شكره وتقديره للمستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، و باقى المستشارين على هذه التهنئة الغالية، قائلا: "إن زيارة رئيس المحكمة الدستورية تؤكد مدى وأهمية التنسيق والدعم المستمر بين كل مؤسسات الدولة".



وأكد المستشار جبالى حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذى يحقق الصالح العام للدولة المصرية.

وفى ختام اللقاء قدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، درع المحكمة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، سبق له قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج فى مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.