صور.. الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بالمنيا الجديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، الانتهاء من تنفيذ مشروع مدرسة تعليم أساسى على مساحة 11.310 م2 " بمركز خدمات حى النوادى بالمدينة، فى إطار توفير الخدمات والأنشطة المختلفة لقاطنى المدينة، وفى ضوء السعى المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية.





وأوضح رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة فى بيان اليوم الإثنين، أن مبنى المدرسة يتكون من "دور أرضى وأول علوى وثانٍ علوى"، كما يشمل المشروع 3 غرف حراس أمن وجراج بمظلة وموقع عام بمشتملاته، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بأعلى المواصفات وخلال فترة زمنية وجيزة. وفى سياق متصل، قال المهندس خالد عبدالعزيز، إنه جارٍ استكمال الأعمال بمشروع تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوى الشرقى من كمين الصفا وحتى الحد الشمالى لكردون المدينة بطول 6.5 أمام منطقة الإسكان الاجتماعى وعمارات المنحة الإماراتية.

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