الحكومة تنفى استيراد عربات قطارات بتكلفة تفوق مثيلاتها فى دول العالم

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.





وتواصل المركز مع وزارة النقل، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها فى دول العالم.

وأوضحت الوزارة أن الصفقة التى تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية، تقدر قيمتها بمليار و16 مليونا و50 ألف يورو، وهى تكلفة أقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، إذ تم التعاقد على هذه الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة، وقد قدم التحالف الروسى المجرى أفضل سعر وأفضل عرض تمويلى للمشروع، إذ تشمل الصفقة 800 عربة مكيفة مقسمة إلى (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة)، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وفى سياق متصل، وصل حتى الآن من هذه الصفقة 227 عربة جديدة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتوالى وصول العربات الأخرى وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، وفور وصول العربات الجديدة يتم إدخالها الخدمة للمساهمة فى استمرار تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة وبلبلة الرأى العام.