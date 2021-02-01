وزير المالية أمام ”النواب”: الإصلاح الاقتصادي وضع مصر في مصاف الدول الأكثر...

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم، وضعتها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، الإثنين؛ للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وأضاف معيط إن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهمت في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014، والحكومات المتتالية، تحملت مسئولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان، بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.

وتابع أنه "لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرا لأن الاقتصاد المصري تعامل مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح، وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد".

ولفت معيط إلى أن من 2014 إلى 2020 تمثل سنوات البناء في تاريخ مصر الحديثة على أسس سليمة ناجحة تحقق الإصلاحات اللازمة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.