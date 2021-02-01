منظمة الصحة العالمية: 84% من الوفيات بمصر بسبب الإصابة بالأمراض المزمنة

قالت الدكتورة راندا أبو النجا المستشار بمنظمة الصحة العالمية أن 70% من الوفيات تحدث بسبب الأمراض غير السارية “ الأمراض المزمنة" وتابعت : 40 مليون شخص يتوفون حول العالم بسبب الأمراض المزمنة.

وأضافت الدكتورة راندا أبو النجا، خلال الوبينار الأول المشترك بين اللجنتين تحت عنوان (الأمراض المزمنة فى زمن الكورونا) : الأمراض المزمنة اذا لم يتم السيطرة عليها سترتفع الوفيات حول العالم وقالت: "84% من الوفيات فى مصر ترجع إلى الاصابة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب والسرطان".

وأوضحت المستشار بمنظمة الصحة العالمية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر 500 مليار دولار بسبب الأمراض المزمنة سنويا وتابعت: "مصر قامت بمجهود كبير خاصة مبادرة تقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشارت إلى وجود تحدى كبير فى توفير الخدمات الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة فى زمن كورونا، مشيرة إلى أن مصر أدركت ذلك مبكرا وكان لها خطة لتوفير الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة خاصة مع وضع برتوكولات علاجية محددة وواضحة لهم لمنع تعرضهم للمضاعفات، مضيفة: "هناك أدلة إرشادية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة بالتزامن مع كورونا وسيتم توزيعها على مستشفيات العزل".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.