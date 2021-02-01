نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن المصانع والمخازن المخالفة بالعقارات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية .
أن يتم إخطار المحافظة فورآ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصآ علي سلامة المواطنين وقاطني العقارات وذلك علي الأرقام التالية :-
أن يتم إخطار المحافظة فورآ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصآ علي سلامة المواطنين وقاطني العقارات وذلك علي الأرقام التالية :-
٣٥٨٠٠٧٢٢ - ٣٥٨٦٩٣٧١ -٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٣٠٠٤