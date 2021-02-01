أحمد جودة - القاهرة - تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن المصانع والمخازن المخالفة بالعقارات في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة