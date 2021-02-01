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محافظة الجيزة تطالب المواطنين بالإبلاغ عن المصانع والمخازن المخالفة بالعقارات

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أحمد جودة - القاهرة - تهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية أو لا يتبع إجراءات الحماية المدنية .

أن يتم إخطار المحافظة فورآ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكه حرصآ علي سلامة المواطنين وقاطني العقارات وذلك علي الأرقام التالية :-
٣٥٨٠٠٧٢٢ - ٣٥٨٦٩٣٧١ -٣٥٨٦٩١٩٣ - ٣٥٨٦٣٠٠٤

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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