نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يتفقد الملعب بحديقة الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه نائب محافظ القاهرة والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ملعب كرة قدم خماسي بحديقة الطفل.

تفقد صبحي ملعب الكرة بعد الإنتهاء منه، وتركيب أعمدة الانارة الخاصة به، مع الانتهاء من تركيب الشبك الخاص بالملعب.

أكد صبحي، أنه تابع بنفسه الإنتهاء من ملعب الكرة لخدمة زائري الحديقة بعد افتتاحها، حيث تعتبر الحديقة متنفسًا لساكني المنطقة، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تعمل دائما من اجل توفير افضل خدمه للمواطنين.