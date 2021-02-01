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أحمد جودة - القاهرة - حنفي جبالي.. التعاون بين مؤسسات الدولة يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية

رئيس المحكمةالدستورية.. المستشار جبالي قامة قانونية تضيف وتثري الحياة السياسية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح اليوم وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ،والسادة المستشارون نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بحضور وكيلي المجلس السيد المستشار احمد سعد الدين، والسيد النائب محمد أبو العينين، كما حضر اللقاء السيد المستشار احمد مناع أمين عام مجلس النواب.

في مستهل اللقاء قدم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، بمناسبة تولى سيادته رئاسة مجلس النواب، مؤكدا ان المحكمة الدستورية تعتز بان يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب ، قائلا: "المستشار جبالي قامه قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية" ،متمنيا لسيادته كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن شكره وتقديره للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارين على هذه التهنئة الغالية ، قائلا: "ان زيارة رئيس المحكمة الدستورية تؤكد مدى واهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة "

واكد المستشار جبالي حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء قدم السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا درع المحكمة، الى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وجدير بالذكر أن السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد سبق لسيادته قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج في عدة مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.