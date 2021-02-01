المعز علي يتوعد الأهلي:"سنفاجئ الجمهور..ونعبر لنصف النهائي"

أعرب المعز علي قائد الدحيل القطري عن جاهزية الفريق القطري، من أجل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية، مؤكدا علي أن التشكيلة التي ستلعب المباراة ستفاجئ الجمهور حتي يتسنى الصعود للدور القادم من البطولة.

وكشف المعز في تصريحات صحفية للموقع الرسمي بالنادي عن جاهزية الفريق قائلا" الفريق متحمس للبطولة لاسيما وأنها المرة الأولى للنادي، وكذلك اللاعبين في كامل التركيز خاصة مع مواجهة الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا في المباراة الأولى.

وأضاف المعز" سنلعب تحت رأية الدحيل ولكن بأسم الدولة وهذا الامر يجعلنا نستعد بدرجة عالية من الحماس لتشريف دولتنا وشعار نادي الدحيل".

الأهلي في المونديال| تعرف علي أسماء الفائزين بجائزة الكرة الذهبية لبطولات كأس العالم للأندية

وتابع قائد الفريق" سنظهر بصورة مغايرة عن التي ظهرنا بها الفترة الماضية ، لأن كل الفرق ستقدم مستوي عالي من الأداء ولابد من الإستعداد الجيد، والظهور الأول يجعلنا نشعر بالحماس من أجل المواجهة المرتقبة".

وواصل" سنفاجئ الجمهور بأداء مختلف أمام الاهلي، الذي يجعلنا نحقق الفوز ونعبر للدور نصف النهائي من البطولة".

وأكمل المعز" نحن نشارك وفي إنتظار الدعم من الجمهور لأننا نلعب بأسم الدولة وليس للدحيل فقط، وهذه نسخة جديدة، في النسخة الماضية شارك السد ووجد الدعم الجماهيري وهذا ما ننتظره".

وأختتم المعز علي حديثة" سنقاتل داخل الملعب من أجل ترك بصمة للفريق، لذلك ننتظر مساندة اللاعب رقم 12 في إشارة لمؤازة الجمهور للفريق".

المشاركة السادسة للأهلي في كأس العالم

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة السادسة في تاريخ القلعة الحمراء، بينما تعد هذة المشاركة هي الأولى للدحيل القطري

ويستعد الأهلي في الفترة الحالية، من أجل المواجهة المرتقبة مع الدحيل القطري، في يوم إفتتاح كأس العالم ، الخميس القادم، الرابع من فبراير، علي إستاد المدينة التعليمية.

ودخل الأهلي " الفقاعة الطبية" من أجل الإستعداد النهائي للبطولة، وهوالنظام والبرتوكول المتبع في البطولة من أجل التصدي لفيروس كورونا، ومنع إحتمالية إنتشار العدوى بين أعضاء الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفني والإداري، بالإضافة لأعضاء مجلس الإدارة.

وكشف سيد عبد الحفيظ قد أكد علي سلبية مسحة لاعبي الأهلي التي أجراها الفريق فور الوصول لمطار الدوحة بإستثناء محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.