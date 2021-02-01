حسانين توفيق يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن أزمة تسريب البيانات الشخصية من شركات الاتصالات

أعلن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة تجاه مخاطر وتداعيات التقصير فى الحفاظ على حماية البيانات الشخصية للمواطنين من قبل شركات الأتصالات، وانتهاك خصوصية مشتركيها.

حسانين توفيق: اختراق الخصوصية مخالفة صريحة للدستور

وأكد النائب حسانين توفيق، أنه بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون تنتهك العديد من شركات الاتصالات خصوصية مشتركيها، في ظاهرة تزايدت مؤخرًا في الشارع المصري وخاصة في ظل البيئة الإلكترونية والتكنولوجية،حيث لم تقم بوضع الأسس والقواعد الرقابية الصارمة التى تمنع من تسريب البيانات الخاصة بالمشتركين لديها من الاسم والعنوان والتليفون والرقم القومي للمشتركين مما أدي إلي السماح بها لمجموعات عشوائية ومجهولة تعمل في التسويق علي الإنترنت بمختلف المجالات منها التسويق العقاري و خدمات البيع أون لاين. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، حسانين توفيق، بأن الظاهرة تجاوزت التسويق مؤخرًا أيضا بعد أن وصلت لأعمال نصب وتهديد وإمكانية أن تصل للمساس بأمن الوطن والمواطن كون توفير البيانات يتيح التتبع بسهولة للمواطنين، فى الوقت الذي تعمل هذه المجموعات العشوائية والمجهولة دون رقابة أو سجل تجاري ولاتدفع ضرائب ولا تلتزم بخدمات مابعد البيع وغيرها من ضوابط البيع والشراء.