أسطورة ليفربول يسب محمد صلاح..ماذ قال ؟!

أكد جرايم سونيس أسطورة ليفربول السابق، أن محمد صلاح لاعب الريدز أكثر اللاعبين أنانية في الفريق، وفي نفس الوقت أشاد بأداء اللاعب في المباراة أمام ويست هام الإنجليزي .

وقال سونيس خلال الأستديو الخاص بسكاي سبورت العالمية للاعب ليفربول السابق ريدناب" هل وجدت لاعب أكثر أنانية من محمد صلاح".

وعند سؤاله عن لاعب قد لعب معه قبل ذلك ويتسم بالإنانية قال أسطورة ليفربول " لأ، ليس بهذا السوء" في إشارة لأداء محمد صلاح.

وأضاف سونيس" لو كان يلعب دالجليش أسطورة ليفربول السابق، لتشاجر نجم الفريق مع محمد صلاح بعد كل مباراة في غرفة الملابس، فلن يتحمل هذا الأداء، لقد وصلني ذلك الإحساس عندما أشاهد مباريات الريدز".

محمد صلاح فوق الجميع..الفرعون المصري يحكم البريميرليج بـ 15 هدفا

وتدراك سونيس" أعتقد أن أرقام محمد صلاح ستتحدث عنه، وهو سيأتي في نهاية مسيرته ويقول أنظروا الي أرقامي".

وأردف" ومع ذلك أعتقد أن صلاح قدم أداء مميز أمام ويست هام أمس بإحرازه هدفيين، ساعد الفريق في تحقيق الإنتصار".

وسجل محمد صلاح هدفيين في مباراة الأمس، أفتتح صلاح التسجيل في الدقيقة 57 من أحداث الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة من الفرعون المصري، بباطن القدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وعاود محمد صلاح التسجيل للريدز في الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة لصالح فريق الريدز، وصلت الكرة إلى شاكيري في جهة اليسار فأرسل عرضية مميزة إلى داخل منطقة الجزاء إستلمها صلاح بشكل رائع ثم قام بلمس الكرة بقدمه اليمنى لمسة رائعة سكنت يسار الشباك.

وعزز محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ15 هدف علي صدارة هدافي الفريق، والدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسية.

وصعد ليفربول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي للمركز الثالث من جدول المسابقة برصيد 40 نقطة جمعهم الفريق من 21 مباراة خاضها رفاق محمد صلاح ، وأحرز الفريق 42 هدفا في المباريات الماضية، وسكنت شباك الريدز 21 هدفا حتي الأن.

ورفض ويست هام الفرصة وبقى في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، برصيد 35 نقطة من 21 مباراة خاضها الفريق، سجل خط هجوم 31 هدفا، وسكنت شباك الفريق 27 هدفا.