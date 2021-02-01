بريانكا شوبرا تتصدر "التريند" بعد اقتحامها عالم التجميل

بريانكا شوبرا- ارشيفية
بريانكا شوبرا النجمة الهندية، التي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء اطلاقها خط التجميل الخاص بها، لعلامتها التجارية للعناية بالشعر.
أعربت بريانكا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، عن سعادتها كونها أصبحت رائدة أعمال، قائلة: "أجده رائعًا، أحب القدرة، كرائدة أعمال، على إيجاد فجوة في السوق ومحاولة سد ذلك".
بريانكا شوبرا
تقدم علامة Anomaly، وهي شراكة مع حاضنة ومبتكرة علامة التجميل Maesa، مستحضرات تُنتج بالكامل في الولايات المتحدة.
أعلنت العلامة Anomaly عن أن منتجاتها خالية من المواد الكيميائية الضارة ومعبأة في زجاجات قابلة لإعادة التدوير مصنوعة من مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك، لتحقق الاستدامة، وعدم تلوث البيئة.
العلامة التجارية لبريانكا شوبرا
ولفتت العلامة، إلى أن زجاجات الشامبو والبلسم مكونة من محتوى PCR بنسبة 100%، بينما تستخدم حاوية القناع 70%، حيث إن زجاجة الشامبو الجافة، المصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره، قابلة لإعادة التدوير أيضًا، وتشترك مصادر الصناعة في نمو مبيعات متوقع قدره 20 مليون دولار للعلامة التجارية.
انضمت بريانكا إلى عدد من النجمات اللواتي اقتحمن عالم مستحضرات التجميل حاليا، وأطلقن علامات تجارية خاصة بهن، أبرزهن جينيفر لوبيز وسلينا جوميز ومؤخرا بريانكا شوبرا.
الجدير بالذكر، أن النجمة الهندية بريانكا شوبرا تعتبر واحدة من جميلات العالم، حيث سبق وتوجت بملكة جمال العالم قبل أن يذاع صيتها فى السينما الهندية، ومنها انتقلت إلى هوليود واشتهرت بصورة أكبر بعدما صار لها جماهيرية كبيرة، إلا أنها مؤخراً ظهرت من خلال صورة فى سن الـ 17 عام، فاجأت بها متابعيها على موقع انستجرام وعلقت بأنها وقتها كانت تبلغ الـ 17 عاما، واتضح خلال الصورة كم تغير ملامحها بصورة كبيرة مثلما ظهر خلال مفاجأة العديد من متابعيها خلال التعليقات.
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