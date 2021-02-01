صندوق دوت الخليج - أرشيفية
مشروعات صندوق دوت الخليج 2021 فى المحافظات، لا يتوقف صندوق دوت الخليج، عن تقديم العون إلى الدولة المصرية حيث يساهم فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بسد ديون الغارمات، ويقدم الصندوق العديد من المشاريع فى مختلف المحافظات، خاصة الأقاليم حيث توفر الخدمات لهم.
صندوق دوت الخليج 2021
ووفقًا لتصريحات صحفية، من محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق دوت الخليج، أكد أن المؤسسة ستقدم العون خلال مبادرة تطوير الريف المصرى، وتوفير العون اللازم لهم، والعمل على رفع كفاءة المنازل ومساعدة المرأة المعيلة.
خدمات الصندوق
كما يساهم الصندوق فى تطوير المناطق العشوائية، وتوفير السكن الآمن للمواطنين، وتقديم العون للمستشفيات والمراكز الصحية، من خلال توفير اللوازم الصحية، والمساهمة فى التصدى لجائحة كورونا.
ونفذ الصندوق عدة مشاريع مؤخرًا، منها تدشين 9 منشآت تعليمية، ومركزين للشباب فى قرى سوهاج، كما قدم الصندوق خدمات متعلقة بتمكين المرأة المعلية وتوفير فرص عمل لها.
ويمكن التسجيل والإطلاع على خدمات الصندوق من خلال الصفحة الرسمية، كما يتاح للجميع تقديم التبرع من خلال التسجيل على الصفحة الرسمية، وذلك عن طريق البطاقة الائتمانية.
وعمل صندوق دوت الخليج، خلال الفترة الماضية على تعزيز الشراكة مع الحكومة، والقطاع الخاص والبنوك، لتوسيع دائرة المستفيدين من عوائد الصندوق، التى لها تأثير كبير على المواطنين.
هذا وقدم الصندوق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المواطنين، حيث ساند المصريين فى أزمة السيول، الذى كان لها ضرر بالغ على المواطنين، حيث رصد الصندوق 100 مليون جنيه لمواجهة تلك التداعيات الكارثية.
وكان صندوق دوت الخليج قد تأسيسه عام 2014، عندما أطلق الرئيس السيسي، تلك المبادرة لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف إلى وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الإجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين مثل علاج فيروس سي والأطفال بلا مأوى وتسديد ديون الغارمين والمشروعات الصغيرة للشباب.
وقام الرئيس السيسي عند إطلاق الصندوق بالتبرع بنصف ثروته، ومن ثم تقدم العديد من رجال الأعمال، للمساهمة فى الصندوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروعات صندوق دوت الخليج 2021 في المحافظات.. خدمات لا تتوقف للمصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.