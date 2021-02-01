مشروعات صندوق دوت الخليج 2021 في المحافظات.. خدمات لا تتوقف للمصريين

مشروعات صندوق دوت الخليج 2021 فى المحافظات، لا يتوقف صندوق دوت الخليج، عن تقديم العون إلى الدولة المصرية حيث يساهم فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بسد ديون الغارمات، ويقدم الصندوق العديد من المشاريع فى مختلف المحافظات، خاصة الأقاليم حيث توفر الخدمات لهم.

صندوق دوت الخليج 2021

ووفقًا لتصريحات صحفية، من محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق دوت الخليج، أكد أن المؤسسة ستقدم العون خلال مبادرة تطوير الريف المصرى، وتوفير العون اللازم لهم، والعمل على رفع كفاءة المنازل ومساعدة المرأة المعيلة.

خدمات الصندوق

كما يساهم الصندوق فى تطوير المناطق العشوائية، وتوفير السكن الآمن للمواطنين، وتقديم العون للمستشفيات والمراكز الصحية، من خلال توفير اللوازم الصحية، والمساهمة فى التصدى لجائحة كورونا.

ونفذ الصندوق عدة مشاريع مؤخرًا، منها تدشين 9 منشآت تعليمية، ومركزين للشباب فى قرى سوهاج، كما قدم الصندوق خدمات متعلقة بتمكين المرأة المعلية وتوفير فرص عمل لها.

ويمكن التسجيل والإطلاع على خدمات الصندوق من خلال الصفحة الرسمية، كما يتاح للجميع تقديم التبرع من خلال التسجيل على الصفحة الرسمية، وذلك عن طريق البطاقة الائتمانية.

وعمل صندوق دوت الخليج، خلال الفترة الماضية على تعزيز الشراكة مع الحكومة، والقطاع الخاص والبنوك، لتوسيع دائرة المستفيدين من عوائد الصندوق، التى لها تأثير كبير على المواطنين.

هذا وقدم الصندوق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المواطنين، حيث ساند المصريين فى أزمة السيول، الذى كان لها ضرر بالغ على المواطنين، حيث رصد الصندوق 100 مليون جنيه لمواجهة تلك التداعيات الكارثية.