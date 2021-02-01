عصام الحضري يغازل جماهير الأهلي بهذه الكلمات في ذكرى بورسعيد

أحيا عدد كبير من نجوم كرة القدم ذكرى مذبحة بورسعيد التي تسببت في رحيل 74 شهيد من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراة الفريق الأحمر والمصري البورسعيدي موسم 2011-2012.
ويوافق اليوم الإثنين، ذكرى رحيل 74 مشجعاً من عشاق القلعة الحمراء الذي لقي مصرعهم في أعنف حادث شهدته مصر عبر تاريخها الرياضي في الملاعب، حادث أثر سنوات على الحياة الرياضية وحتى يومنا هذا لم تعود الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات.
احداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد بالدوري العام موسم 2012، وقدم عدد كبير من نجوم الكرة باختلاف انتماءاتهم الكروية العزاء وحرصو على إحياء هذه الذكرى الحزينة لجماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفى مقدمتهم رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد أبو تريكة ومحمود حسن تريزيجية وعمر صلاح وهاني أبو ريدة ,
وكتب عاصم الحضري عبر حسابه الشخصي "تويتر"وعلق قائلاً:سلاماً علي من دفنوا تحت التراب ومازالت ذكراهم تملئ الأركان،سلاماً علي من علمنوا معني الأنتماء ،سلاماً علي خيرة شباب النادي الأهلي،سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم ستظلوا في قلوبنا.
ونشر رمضان صبحي صورة لشهداء الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "باقية ذكريات، حياتكوا في كل بال، في جنة الجلد
بينما كتب كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المجد لمن ضحى بحياته من أجل نادينا وأفكارنا ومبادئنا، المجد لشهدائنا الذين كانوا أنقى وأقوى الرجال بيننا، المجد لأبطالنا وأصدقائنا الذين سيبقون دائمًا في ذاكرتنا وعقولنا وقلوبنا إلى الأبد".
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