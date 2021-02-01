عصام الحضري يغازل جماهير الأهلي بهذه الكلمات في ذكرى بورسعيد

احداث العنف التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري باستاد بورسعيد بالدوري العام موسم 2012، وقدم عدد كبير من نجوم الكرة باختلاف انتماءاتهم الكروية العزاء وحرصو على إحياء هذه الذكرى الحزينة لجماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفى مقدمتهم رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمد أبو تريكة ومحمود حسن تريزيجية وعمر صلاح وهاني أبو ريدة ,

وكتب عاصم الحضري عبر حسابه الشخصي "تويتر"وعلق قائلاً:سلاماً علي من دفنوا تحت التراب ومازالت ذكراهم تملئ الأركان،سلاماً علي من علمنوا معني الأنتماء ،سلاماً علي خيرة شباب النادي الأهلي،سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم ستظلوا في قلوبنا.