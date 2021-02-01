هيام الطباخ: التعليم الأون لاين يجب أن يكون بأعلى معايير الجودة

أشادت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستراتيجية الحكومة في مجال التعليم العالي، والبحث العلمي في مواجهة جائحة كرونا، مؤكدة فعالية منظومة التعليم عن بعد في مواجهة الأزمة.

هيام الطباخ: يجب استخدام التعليم الأون لاين بأعلى المعايير

وأشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، إلى أنه طالما لجأت الدولة إلى استخدام التعليم الأون لاين، فإنه يجب استخدام المنظومة بأعلي معايير الجودة، بحيث تحقق النتائج المرجوة من تطبيق هذا النظام علي التعليم في مصر.

وأضافت عضو مجلس النواب، هيام الطباخ، إن الدولة يجب ان تولى أهتمامها نحو قدرات الطلاب ومهارتهم وتنمية مواهبهم ومراعاة استخدام الأبحاث العلمية واستغلالها وتطبيقها داخل مصر، وثمرة جهود هذه الأبحاث تستخدم في تطوير كافة المجالات.

جاء هذا أثناء كلمتها أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجلسة العامة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في إطار إستدعاء البرلمان للحكومة لتقديم بيان عن ما تم إنجازه في الفترة ما بين 2018 و2020 ممثلة في رئيس الوزراء والوزراء.

هذا ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، وزير المالية، محمد معيط، ووزير التضامن، نيفين القباج، وذلك لعرض برناح الحكومة، الذى تم الموافقة عليه من قبل البرلمان، خلال الفصل التشريعى الأول.