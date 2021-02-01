قبل مواجهة الدحيل.. مفاجآت صادمة لجماهير الأهلي في قائمة الفريق

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة لاعبي الأهلي المقرر لهم خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني، أمس الأحد على ملعب الجامعة بقطر، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة.

واستبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الرباعي وليد سليمان ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وحمزة علاء من قائمة الفريق.

واعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2021 يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه. ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏ وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة الخميس 4 فبراير 4 مساء بتوقيت القاهرة يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي 7:30 بتوقيت القاهرة يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي. وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي. الأحد7 فبراير 5 مساء بتوقيت القاهرة الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي 8:00 مساء يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي الأثنين 8 فبراير 8:00 مساء يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري الخميس 11 فبراير 5:00 مساء مباراة تحديد المركز الثالث علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء القنوات الناقلة للبطولة : تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي . كأس العالم للأندية.. الكشف عن موقف حسين الشحات من اللحاق بمواجهة الدحيل تلقت جماهير الأهلي بشري سارة قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر. وشارك حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى جزء من مران المارد الأحمر ليقترب من التواجد أمام الدحيل القطري يوم الخميس القادم فى كأس العالم للأندية

ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ”فيفا”، تواجد النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعبًا .

بينما تم استبعاد وليد سليمان جناح الفريق لعدم اكتمال شفائه كما تم استبعاد محمود وحيد ايضا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.