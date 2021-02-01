الدحيل يحشد أسحلته ويفاجئ الأهلي بقائمة مدوية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الدحيل النهائية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية حيث يقابل الأهلي في الموقعة التي تقام يوم الخميس المقبل.

وتنطلق بطولة كأس العالم للاندية في الفترة من 4 وحتى 11 فبراير الجاري.

قائمة الدحيل في كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: محمد البكري، صلاح زكريا، خليفة بوبكار.

خط الدفاع: محمد موسى، أحمد ياسر المحمدي، علي مال الله، المهدي بن عطية، سلطان البريك، بسام الراوي

خط الوسط: عاصم مادبو، علي عفيف، علي كريمي، إسماعيل محمد، كريم بوضياف، خالد محمد، عبد الله الأحرق، لويس مارتن.

خط الهجوم: إدميلسون، محمد مونتاري، المعز علي، ميشيل أولونجا، مبارك حمزة، دودو.

ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ”فيفا”، فقد أعلن الأهلي أيضًا عن تواجد النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعبًا .

بينما تم استبعاد وليد سليمان جناح الفريق لعدم اكتمال شفائه كما تم استبعاد محمود وحيد ايضا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

جدير بالذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة السادسة في تاريخه وسبق له تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية.