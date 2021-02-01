تامر حسني يروي قصة معجبة فقدت الذاكرة وتغلبت على المرض بسببه "فيديو"

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو قصير لاستقباله إحدى معجباته التي تمكنت من التغلب على رحلة مرض شاقة بسبب حبها له.

كشف حسني، عن قصة بيرهان الغريبة التي يأس منها الأطباء بعدما تعرضت لحادث وفقدت على إثره الذاكرة، ولكنها كانت لاتزال تتذكر حبها للفنان الشهير تامر حسني، ما ساعدها على رجوع ذاكرتها وعودتها إلى الحياه.

تامر حسني يروي قصة إحدى معجباته

وجه تامر حسني الشكر لبيرهان على إلهامها له بقصتها، وكتب لها رسالة عبر حسابه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، قائلًا: "يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة، وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جداً بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما أنتي فرحانة بمقابلتي وبكتير كمان والله، يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جداً وبدعوات كل اللي شافوا قصتك".

تابع: "رغم صعوبتها وصعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتي له ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها وفقدان ذاكرة لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه، وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك، بشكرك لإرادتك العظيمهة للعودة مرة تانية لحياتك الطبيعية، إنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك واخواتك اللي رتبولك المقابلة دي عشان فعلاً هما نِعمَ السند والضهر ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض".

وعلى جانب آخر، أوضحت بيرهان أن الأطباء يأسوا من قدرتها على المشي مجددًا بعد إصابتها بشلل، غير أنها أصرت على المحاولة وهي تأخذ الدعم من أغاني تامر، وبالفعل أصبحت قادرة على السير حاليًا وتسعى للتخلي عن العكاز تمامًا.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر حسني ألبوم خليك فولاذي الذي تصدر به مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك "تريند" جوجل، ليدخل في منافسة مع الهضبة عمرو دياب الذي أصدر البوم يا أنا يا لا.