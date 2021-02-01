مونديال قطر| ماذا قال لاعبو الأهلي قبل مواجهة الدحيل؟

أكد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جاهزيتهم لمواجهة الدحيل القطري المقررة يوم الخميس المقبل في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

وقال محمد شريف مهاجم الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الأهلي اليوم الاثنين إن اللاعبين يحترمون الدحيل الذي يضم بين صفوفه العديد من العناصر المتميزة في كافة الخطوط.

وأضاف :"حضرنا إلى قطر مبكرا للوصول إلى أعلى معدلات التركيز بهدف تحقيق نتائج تليق ببطل قارة أفريقيا."

وأوضح :"بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تحدث معنا عن أهمية دراسة فريق الدحيل بشكل جيد جدا، ومن ثم بدأنا مبكرا مشاهدة تسجيلات المنافس، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس."

وأشار إلى أن جميع اللاعبين سعداء للغاية بالدعم الجماهيري من عشاق الأهلي في قطر، مؤكدا أن الفريق لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في كل الدول وهو أمر يحفز اللاعبين، ويمنحهم دوافع كبيرة لتحقيق الانتصارات.

وأكد محمد هاني الظهير الأيمن للفريق، تحسن حالته واقترابه من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد اجتيازه برنامج العلاج الطبيعي خلال الساعات الماضية، للتعافي من ألام العضلة الخلفية التي شعر بها أثناء المشاركة في مباراة بيراميدز الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة.

وقال محمد هاني :"الأمور تسير بشكل جيد جدا، وأمس بدأت تدريبات الركض الخفيف، وإن شاء الله سأكون متواجدا في مباراة الدحيل، وبالطبع المشاركة في كأس العالم للأندية أمر يدعو للفخر، خاصة أنها أكبر بطولة على مستوى الأندية، لأنها تضم أبطال القارات، وكلها فرق قوية جدا."

وأضاف أن الأهلي يشارك في المونديال ممثلا عن أفريقيا بأكملها، وليس مصر فقط، وهو ما يشعل حماس الجميع من أجل تقديم عروض قوية تليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي العظيمة.

وأوضح :"ندرس فريق الدحيل القطري بشكل جيد ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، وتركيزنا بالكامل في هذه المواجهة، ولا نفكر على الإطلاق في مباراة بايرن ميونخ الألماني، ولدينا رغبة شديدة في تخطي عقبة الدحيل أولا، من أجل استكمال المشوار بنجاح."

وأضاف :"بالطبع مباراة بايرن ميونخ - حال مواجهته - تبقى تاريخية ولها حسابات أخرى، ولكن هذا الأمر محظور تماما التفكير فيه في الوقت الراهن، خاصة أننا اعتدنا في الأهلي على السير خطوة خطوة، وبوصلة تركيزنا الآن موجهة إلى مباراة الدحيل القطري فقط."

وقال سعد سمير مدافع الأهلي :"كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، ولها طابع خاص جدا، والمشاركة فيها حلم لأي لاعب، وهو ما نقلته للاعبين، خاصة أن أغلبهم يتواجد لأول مرة في هذه البطولة."

وأوضح سعد سمير أن الفوز في المباراة الأولى على الدحيل سيضع الأهلي في منطقة أخرى متقدمة في البطولة، ويمنحه فرصة الحصول على ميدالية في هذا العرس الكروي العالمي.

وتابع :"لدينا مباراة مهمة جدا أمام الدحيل، وهو منافس قوي للغاية، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، كما أنه يمتلك عناصر متميزة للغاية، ومن ثم فإن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق."

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2021

يستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، وذلك للمرة السادسة في تاريخه.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ‏على استاد المدينة التعليمية.‏

وفيما يلي نعرض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

الخميس 4 فبراير

4 مساء بتوقيت القاهرة

يلتقى تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

7:30 بتوقيت القاهرة

يلتقى الاهلي مع الدحيل القطري

وفي نصف النهائي يلعب بايرن ميونخ مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

فيما يلعب بالميراس بطل امريكا الجنوبية مع الفائز من مباراة تيجرس اونال واولسن هيونداي.

وفي تحديد المراكز الخامس والسادس يلعب الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال و اولسن هيونداي.

الأحد7 فبراير

5 مساء بتوقيت القاهرة

الخاسر من مباراة الاهلي والدحيل مع الخاسر من مباراة تيجرس اونال مع اولسن هيونداي

8:00 مساء

يلعب بالميراس مع الفائز من تيجرس أونال و أولسن هيونداي

الأثنين 8 فبراير

8:00 مساء

يلعب بايرن ميونخ الالماني مع الفائز من مباراة الاهلي والدحيل القطري

الخميس 11 فبراير

5:00 مساء

مباراة تحديد المركز الثالث

علي أن يكون النهائي للبطولة يوم الخميس 11 فبراير في الثامنة مساء

القنوات الناقلة للبطولة :

تذاع البطولة علي 4 قنوات بي ان سبورت و تي في سبورت و ميديا سات و بي ان تي .

تلقت جماهير الأهلي بشري سارة قبل مواجهة الدحيل القطري ضمن مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من 4 فبراير وحتي 11 من نفس الشهر.

وشارك حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى جزء من مران المارد الأحمر ليقترب من التواجد أمام الدحيل القطري يوم الخميس القادم فى كأس العالم للأندية.

وكان النادي الأهلي قد سافر يوم الجمعة الماضي إلي قطر ولاقي استقبال جماهيري من المصريين المتواجدين فى قطر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

ويسعي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على تحقيق إنجاز فى المونديال، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك بهدفين لهدف نوفمبر الماضي وصعد لكأس العالم للأندية.

شارك الأهلي فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية من قبل أعوام 2005/2006/2008/2012/13 ، والإنجاز الأفضل هو تحقيق البرونزية المركز الثالث فى كأس العالم للأندية 2006 بعد الفوز على كلوب أمريك