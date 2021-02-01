تدني إحصائيات فيروس كورونا بروسيا..وتحذيرات لمواقع التواصل الإجتماعي

كشفت السلطات الصحية الروسية عن تسجيلها 17 ألفا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتعلن بذلك تسجيل أدنى مؤشر منذ 28 أكتوبر الماضي.

إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا

بينما بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و 868 ألفا و 87 حالة، ومن جانبه أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم الاثنين الموافق الأول من فبراير 2021، ما ذكره مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، بشأن عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" والذي وصل إجمالي العدد إلى 73 ألفا و619 وفاة.

انخفاض عدد الحالات في موسكو وبطرسبورج

وفي نفس السياق واصلت معدلات الإصابة في العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورج انخفاضها، حيث سجلت موسكو 2037 حالة جديدة اليوم بمقابل 2284 أمس، مع تراجع الوفيات اليومية أيضًا من 66 إلى 61 حالة.

فيما رصدت بطرسبورغ 1860 إصابة في مقابل 2160 في الإحصائية السابقة، إلا أن عدد الوفيات الجديدة فى المدينة ارتفع من 47 حالة أمس إلى 53 حالة اليوم.

روسيا تحذر شبكات التواصل الإجتماعي من دعوات الشغب

وعلى صعيد أخر نشرت وسائل الإعلام عن قيام الحكومة الروسية اليوم الاثنين، بتحذير شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة على حذف أي مدونات تتضمن دعوات إلى القيام بأعمال الشغب.

كما أجبرت الحكومة الروسية على حذف مدونات تتضمن مواد خارجة بمشاركة الأطفال، وتبرير الإرهاب، بجانب دعوات إلى الانتحار، ومعلومات عن إنتاج وتسويق المخدرات، ويفرض القرار الحكومي نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي حذف مدونات تتضمن إهانات كرامة الإنسان أو الأخلاق أو المجتمع أو الدولة أو رموز الدولة الرسمية أو سلطات الدولة.

فرنسا تدعو ألمانيا التخلي عن مشروع روسي بعد اعتقال نافالني

فيما تواجه روسيا ضغوطات ومعارضات من قبل عدد من دول العالم نظرًا لتعاملها مع المعارض الروسي

أليكسى نافالنى

واعتقالها له بجانب قمع السلطة لأي تظاهرات داعمة له، وكان أخرها اليوم حيث دعت فرنسا، ألمانيا إلى التخلى عن مشروع أنبوب غاز "نورد ستريم 2" مع روسيا.