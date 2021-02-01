هند رشاد تتقدم بطلب إحاطة لـ"وزير التنمية" بشأن مشكلات الصرف الصحي في الجيزة

تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، وموجه لكلًا من رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن مشكلات الصرف الصحي فى مصر وخطة الوزارة لحلها لاسيما قرية ناهيا بمحافظة الجيزة.

هند رشاد تتقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية

وقالت عضو مجلس النواب، هند رشاد، خلال طلب الإحاطة، إنه مشكله الصرف الصحي في قريه ناهيا التابعة لمركز كرداسة بمحافظه الجيزة تعتبر المشكلة الأساسية التي تواجه قرية ناهيا بمركز كرداسة التابعه لمحافظة الجيزة، والتي تبعد 5 كيلو من شارع جامعة الدول العربية، وعلى بعد 2 كيلو من شارع الهرم، ويفصلها عن جامعه القاهرة محور صفط فهي ليست بالأرياف، وانما هي في زمام المدينة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدد سكان منطقة ناهيا تجاوز ال150 ألف نسمة و مشروع الصرف الصحي لم يتم الانتهاء منه منذ ما يقرب من 15 سنة وحتى تاريخه، مما تسبب تأخر سداد المستحقات المالية للجهات التنفيذية المعنية بالأمر، بالرغم من ان ذلك المشروع قد تم الانتهاء منه بالفعل في العديد من المناطق المحيطة بناهيا مثل كرداسة و بني مجدول و غيرها من القري التابعه لمركز كرداسة.

وأشارت البرلمانية هند رشاد، إلى أنه حتى اللحظة المنطقة المذكورة تعمل على كابلات الكهرباء " الهوائية " ذلك الامر الذي يتسبب في العديد والعديد من المشكلات بلا ادنى شك.