أحمد الكأس لـ دوت الخليج: الدحيل فريق "عادي" والأهلي لن يجد صعوبة!

تحدث أحمد الكأس المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، عن مواجهة الأهلي المنتظرة أمام الدحيل القطري يوم الخميس المقبل على ستاد الدوحة في تمام الساعة السابعة والنصف.

وقال الكأس في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: وصول الأهلي لهذا التمثيل هو شئ مشرف لمصر، وهو قادر على تخطي عقبة الدحيل.

وأضاف: الدحيل لديه العديد من نقاط الضعف وليس بالفريق المرعب والأهلي التقى بفرق على نفس المستوى وأعلى في بطولة دورب أبطال أفريقيا لذلك أجد أن عبور الأهلي لمحطة الفريق القطري ليست صعبة.

وأوضح: موسيماني يملك كوكبة من النجوم وقادرين على تقديم مستوى مشرف للكرة المصرية، بشرط الالتزام التكتيكي واللعب على التفاصيل فمثل هذه البطولات العالمية تحتاج لتركيز مضاعف فهي بطولة المباراة الواحدة.

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واردف نجم منتخب مصر السابق: لقد شاهد الفريق القطري في العديد من المباريات لديه أزمات كبيرة في الشق الدفاعي وهو فقط يملك أجنحة هجومية قوية بالإضافة لخط هجوم جبار بخلاف ذلك فهو فريق ليس مخيف.

وعن إمكانية وصول الأهلي لابعد من ذلك، أكد نجم الأهلي السابق: تخطي الأهلي عقبة الدحيل هو الانجاز الحقيقي وتقديم مباراة مشرفة أمام بايرن ميونخ الذي من المؤكد أنه سوف يفوز بنتيجة مريحة ولكن لا يوجد في الكرة المستحيل.

ووفقًا لما جاء في الموقع الرسمي لـ”فيفا”، تواجد النيجيري جونيور أجايي، ضمن القائمة النهائية للنادي الأهلي التي ضمت 23 لاعبًا .

بينما تم استبعاد وليد سليمان جناح الفريق لعدم اكتمال شفائه كما تم استبعاد محمود وحيد ايضا.

وجاءت قائمة النادي الأهلي النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.



خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن