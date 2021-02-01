رئيس المحكمة الدستورية العليا يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

لقاء رئيس المحكمة الدستورية والمستشار حنفى جبالى

استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وفد من المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومستشاري نواب رئيس المحكمة، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، كما حضر اللقاء السيد المستشار احمد مناع أمين عام مجلس النواب.

رئيس المحكمة الدستورية في مستهل اللقاء قدم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية، التهنئة للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تعتز بأن يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب، قائلا:" المستشار جبالي قامة قانونية تضيف وتثرى الحياة النيابية، متمنيا لسيادته كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية. في مستهل اللقاء قدم المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية، التهنئة للمستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تعتز بأن يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب، قائلا:" المستشار جبالي قامة قانونية تضيف وتثرى الحياة النيابية، متمنيا لسيادته كل التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية.

ومن جانبه أعرب المستشار حنفي جبالي عن شكره وتقديره للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا والسادة المستشارين على هذه التهنئة الغالية، قائلا: "إن زيارة رئيس المحكمة الدستورية، تؤكد مدى أهمية التنسيق والدعم المستمر بين كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا حرص مجلس النواب على التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية على النحو الذي يحقق الصالح العام للدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء قدم المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا درع المحكمة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. والجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد سبق لسيادته قبل توليه رئاسة مجلس النواب التدرج في عدة مناصب قضائية حتى وصل لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

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