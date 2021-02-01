ننشر نص تقرير وزير المالية لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث فى ملف الدعم لافتا إلى أن الإصلاحات الإقتصادية التى قامت بها الدولة المصرية أتت بثمارها.





وأشار وزير المالية إلى أنه تم إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.

وأعلن سعى الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلاً: "من المقرر أن يصل هذا المبلغ فى 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه

أضاف أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه بعد أن كانت فى عام 2014-2015 قد وصلت إلى253 مليارا، موضحا أن هذا ساعد الدولة المصرية فى أن تجابه متطلبات الإنفاق

وقال إن مصر احتلت المركز الأول فى مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها فى خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلى بنحو 18% فى عامين فقط، بعـد أن كانت هذه النسـبة 108% نهاية يونيو 2017 ..

وإلى نص تقرير وزير المالية أمام مجلس النواب: