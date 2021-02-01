معيط: لولا أزمة كورونا لحققنا 6% نموا

جدة - نرمين السيد - وأضاف معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إلى أن العجز قبل جائحة كورونا وصل إلى نسبة 8.2% مع أن المستهدف كان 8.4%، وهو الأمر الذى يؤكد أننا أصبحنا فى المسار الصحيح.
وأكد وزير المالية أنه لولا أزمة كورونا لحققنا 6% نموًا، مشيرًا إلى أن الانخفاض وصل إلى 7.9 فى 30 يونيو 2020.
وأفاد معيط بأن الفائض الأولى فى الموازنة العامة للدولة وصل عام 2018 إلى 103 مليارات و100 ألف جنية بنسبة تصل إلى 1.9% من إجمالى الناتج المحلى وزارد هذا الفائض فى عام 2019-2020 إلى 105 مليارات و600 ألف جنيه وبنسبة تصل إلى 1.8%.
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