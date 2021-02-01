جدة - نرمين السيد - وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه لا شك أن هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة والطيران .
أضاف أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه بعد أن كانت فى عام 2014-2015 قد وصلت إلى253 مليارا، موضحا أن هذا ساعد الدولة المصرية فى أن تجابه متطلبات الإنفاق.
وكشف وزير المالية التطور الحادث فى ملف الجمارك قائلا:" سيكون لدى الدولة معلومات كاملة بالواردات التى تأت للدولة قبل أن قدومها"، حتى نطبق فكرة الإفراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معيط عن الإفراج الجمركى المسبق: سيكون لدينا معلومات كاملة بالواردات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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