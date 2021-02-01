معيط عن الإفراج الجمركى المسبق: سيكون لدينا معلومات كاملة بالواردات 

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنه لا شك أن هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة والطيران .

أضاف أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه بعد أن كانت فى عام 2014-2015 قد وصلت إلى253 مليارا، موضحا أن هذا ساعد الدولة المصرية فى أن تجابه متطلبات الإنفاق.

وكشف وزير المالية التطور الحادث فى ملف الجمارك قائلا:" سيكون لدى الدولة معلومات كاملة بالواردات التى تأت للدولة قبل أن قدومها"، حتى نطبق فكرة الإفراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.