القوى العاملة: تعيين 5007 شاباً بينهم 69 من ذوي القدرات بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 5007 شاباً ، منهم 69 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10 آلاف و 607 راغب عمل منهم 59 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 460 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 501 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 432 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 138 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال ديسمبر الماضي، إلي أن المديرية تلقت 212 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 178 شكوي مرحلة من شهر نوفمبر ، تم بحث 246 شكوي منها، وتبين أن 75 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 171 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 144 شكاوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 656 منشأة ، وعمل 42 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 267 محضراً ، وبحث 166 شكوى عمالية ، وعمل 8 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 52 ترخيص ، و استخراج تراخيص لأول مرة لـ 40 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 56 متدرب ، بإجمالى 4 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، كما قامت باستخراج 1703 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1839 رخصة مزاولة حرفة لـ 1839 عاملاً .