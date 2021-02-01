الاوقاف: افتتاح 26 مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة 5 /2 /2021م

في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، سيتم افتتاح (26) مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة 5/2/2021م بإذن الله تعالى؛ ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى تاريخه، وهي على النحو التالي : مديرية أوقاف البحر الأحمر م المسجد وعنوانه التنفيذ 1. مسجد علبة – أبو رماد – حلايب وزارة الأوقاف 2. الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه التنفيذ 3. ليديا الجديدة – قرية ليديا – المحمودية وزارة الأوقاف 4. الرحمن سنفا – قرية المعركة – مركز بدر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 5. إصلاح عبد الرازق – قرية بسنتواي – أبو حمص جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 6. الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 7. المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحمودية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 8. الغفارة – قرية كفر السابي – شبراخيت جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 9. العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوار جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 10. عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاي البارود جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 11. إبراهيم هلال – قرية شرنوب – دمنهور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه التنفيذ 12. الشرقي – قرية المسيد الأبيض – إهناسيا وزارة الأوقاف 13. حفني – قرية عزت قرية المسيد الأبيض – إهناسيا جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14. عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه التنفيذ 15. مسجد الشيخ حسن – العوف – ابشواي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16. مسجد أبو ياسين – إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17. مسجد محمد أمين – إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 18. مسجد الشهيد مدحت – إطسا غرب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 19. مسجد السلام – سنورس جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 20. مسجد المدينة المنورة – طامية ثان جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف أسوان م المسجد وعنوانه التنفيذ 21. الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف المنوفية م المسجد وعنوانه التنفيذ 22. الكبير – قورص – أشمون جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه التنفيذ 23. مالك الملك عزبة رضا – قليوب جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف مديرية أوقاف الإسماعيلية م المسجد وعنوانه التنفيذ 24. الرحمة – تل الحطب – التل الكبير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 25. العلوانية – الشهداء – الإسماعيلية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 26. الرحمة – ترعة 5 – أبو صوير جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

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