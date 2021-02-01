الدورة التثقيفية التاسعة والأربعين في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمديرية أوقاف...

الشيخ/ حسانين عبد الحكم:

تنظيم الأسرة واجب الوقت وضرورة لبناء دولة قوية وأسرة مستقرة

وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع

د/ وفاء مصطفى بدوي:

جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة

د/ حنان سيد عبد الرازق:

وزارة الأوقاف قامت بدور مهم فيما يتعلق بالتوعية المفيدة وتصحيح الفهم الخاطئ حماية للمجتمع من وباء كورونا الخطير

أ/ جمال عبد الظاهر:

دور وزارة الأوقاف محوري ومهم فهي شريك أصيل للمجلس القومي للسكان في مسائل تنظيم الأسرة

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والصحة، أقيمت يومي الأحد 31 يناير 2021م , والاثنين 1 فبراير 2021 م , الدورة التاسعة والأربعون في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بالمركز الثقافي بمسجد ناصر بمديرية أوقاف المنيا ، حاضر فيها الشيخ/ حسانين عبد الحكم مدير الدعوة بمديرية أوقاف المنيا ، ود/ وفاء مصطفى بدوي مدير تنظيم الأسرة بالمنيا ، ود/ حنان سيد عبد الرازق استشاري الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالمنيا ، و أ/ جمال عبد الظاهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمنيا ، والشيخ/ محمد عثمان البسطويسي منسق دورات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للسكان، وبحضور عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بمديرية أوقاف المنيا، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وفي بداية اللقاء رحب الشيخ / محمد عثمان البسطويسي بالسادة أئمة المساجد بمديرية أوقاف المنيا وبقيادات المديرية ، موجهًا الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقيامه بإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في وزارة الأوقاف ، سواء في اهتمامه بتشجيع السادة الأئمة والواعظات على الحصول على الماجستير والدكتوراه ، بإتاحة التسجيل في عدد من الجامعات المصرية العريقة ، أو بصرفه حافز التميز العلمي للحاصلين على هذه المؤهلات الأعلى , مشيرًا إلى أن أحوال الأئمة بالأوقاف أفضل بكثير من السابق في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمادية ، وهو ما يشهد به القاصي والداني ، مما يتوجب معه بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والمثابرة والنجاح في كل المجالات الدعوية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وفي محاضرته أكد الشيخ/ حسانين عبد الحكم أن الإمام عليه دور كبير في توعية الناس سواء في القرى أو المدن ، وأن تنظيم الأسرة واجب الوقت ، وضرورة لبناء دولة وأسرة قوية ، لأن الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع ، ويقتضي تنظيم الأسرة المباعدة بين فترات الحمل يقول تعالى : ” وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ” ، موجهًا الشكر لمعالي وزير الأوقاف لاهتمامه بالأئمة وتثقيفهم المستمر بهذه القضية شديدة الخطورة على المجتمع ، حيث اتضح جليًا أن من أسباب المشكلة السكانية الأمية وعدم الوعي.

وفي محاضرتها أكدت د/ وفاء مصطفى بدوي على ضرورة رفع الوعي المجتمعي والصحي عند الجميع ، وأنه لا بد من توفير الرعاية الصحية والطبية للمرأة الحامل منذ اللحظة الأولى للحمل حتى وقت الولادة ، وأنه لابد من وجود فترة بين الحمل والآخر حتى تسترد الأم صحتها ، وعافيتها ، كما أن التباعد بين فترات الحمل أشار إليه القرآن الكريم ، بقوله تعالى : ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ “، وأن الزواج المبكر له أضرار جسيمة على الأسرة والزوجة ، ولا بد من الوعي والثقافة والإدراك بحجم المشكلة السكانية ، وأن جميع الوسائل المستخدمة في تنظيم الأسرة آمنة ومتاحة ، كما ينعكس تنظيم الأسرة على الأطفال ، حيث يعمل على وجود نشأة قوية فتية سليمة ومتعلمة ومثقفة ، مؤكدةً أن واجبنا أن نهتم بالأطفال نفسيًا واجتماعيًا وعاطفيًا حتى تكون هذه البذرة الأولى نواة لتقدم المجتمع.

وفي محاضرتها أكدت د/ حنان سيد عبد الرازق أن الوقاية خير من العلاج لا سيما في الفترة الحرجة الحالية ، التي تشهد وباء خطيرًا تصدى العالم كله له ، موضحةً أن وزارة الأوقاف لها الفضل في التصدي لهذا الوباء ، حيث قامت الوزارة بدور مهم فيما يتعلق بالتوعية المفيدة وتصحيح الفهم الخاطئ حماية للمجتمع من وباء كورونا الخطير ، وهذا هو الإعلام الهادف من خلال المساجد والمنابر ، محذرةً من التهاون بهذا الفيروس ، حتى نتفادى هذا الوباء ، وانتقاله يكون عن طريق الرذاذ المتطاير أثناء السعال ، أو العطس ، أو التلامس مع الأسطح الملوثة ، أو المصافحة ، أو المعانقة ، مبينًة الأعراض المرضية للفيروس وطرق علاجها ومضاعفاتها والتي منها : ارتفاع شديد في درجة الحرارة، وضيق التنفس وغير ذلك ، وأنه لا بد من التوعية المستمرة للحد من انتشار المرض وانتقاله ، لذا يجب علينا الأخذ بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية اللازمة والتي منها : ارتداء الماسك والكمامات ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وغسل اليدين المتكرر بالصابون ، وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بصورة متكررة.

وفي محاضرته أكد أ/ جمال عبد الظاهر أننا نشهد مشكلة سكانية فعلية في مصر ، لأن المشكلة السكانية تتمثل في الخلل بين موارد الدولة وعدد السكان , وأن المجلس القومي للسكان هو الجهة المنوطة بحل هذه المشكلة السكانية , وهو الذي يضع الخطط والاستراتيجيات العامة والخاصة التي يتم تنفيذها في موضوعات منهجية تحد من هذه الكثافة السكانية التي تلتهم موارد الدولة المصرية ، متناولًا بالتفصيل الحديث عن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة وأنها قامت على محاور عدة : منها محور التعليم , ومحور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية , ومحور الشباب , ومحور تمكين المرأة وتعليمها وتشغيلها , ومحور الإعلام ، مشيرًا إلى أن هناك شركاء للمجلس القومي للسكان في مسائل تنظيم الأسرة ، من التعليم والأوقاف وآخرين ، فلا نغفل دور وزارة الأوقاف المحوري والمهم في هذا الشأن لأنها شريك أصيل ، فهي تقوم بالتنبيه والتنويه والتنوير للجمهور من خلال رسالتها العظيمة.