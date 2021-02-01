استمرار اشتعال النيران بعقار فيصل بالجيزة يؤخر معاينة اللجان الهندسية

شكل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لجنة هندسية لمعاينة فيصل المحترق، لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثير على السلامة الإنشائية للعقار، وكذلك العقارات المحيطة، وإعداد تقرير تفصيلى بذلك، باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان بالعقارات المجاورة.

ونظرا لاستمرار الحريق لم تتمكن اللجنة الهندسية معاينة العقار من الداخل حتى الأن ومن المقرر أن تنتظر اللجنة لحين هدوء الحريق حتى تتمكن من معاينة العقار من الداخل واعداد تقرير تفصيلى.

وأخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار، وتم إيقاف عمليات الإطفاء بشكل مؤقت، بعدما تم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التى أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

وكشفت معاينة الحماية المدنية، ملابسات جديدة فى الحريق وتبين أن برجا سكنيا يضم 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم، وأضافت المعاينة، أن البرج يحوى فى "البدروم" مصنعا للأحذية وتحويل الطابقين الأول والثانى إلى مخزن على مساحة ألف متر امتدت إليها النيران دون أن تصل إلى باقى الطوابق بالعقار محل الحريق.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد اليوم جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بالساعات الاولى من صباح امس بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حى الهرم بالطريق الدائرى نطاق مركز كرداسة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصًا على سلامة المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقارات، كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى.