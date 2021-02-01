الصحة: تحديث بروتوكول علاج مصابي كورونا قريبا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا جرى تحديثه حتى وصل إلى النسخة الرابعة، وجار تحديثه الفترة المقبلة لاحتواء متغيرات الفيروس.

وأضاف حسني، في الوبينار الأول المشترك بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واللجنة القومية للأمراض غير السارية (NCDs)، تحت عنوان «الأمراض المزمنة في زمن كورونا»، أنّ التغير يأتي بسبب حدوث بعض التغيرات والوصول لأفضل بروتوكول علاجي للمصاب بالفيروس.

وأشار حسني إلى أنّ البروتوكول الذي وضعته مصر من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، وساهم كثيرا في ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس، وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأضاف أنه تم وضع بروتوكول علاجي لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.