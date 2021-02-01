نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 مليون لرفع كفاءة المساجد في القرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مائة مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة وتوابعها، وكلف المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للوزارة بسرعة إعداد الخطة اللازمة لذلك في ضوء تنفيذ المرحلة الأولى للقرى المستهدفة وتوابعها.

كما خصص مائة ألف متر سجاد كمرحلة أولى يبدأ تنفيذها من اليوم 1فبراير2021م بواقع عشرين ألف متر سجاد شهريًا توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها