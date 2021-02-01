نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تطوير ورفع كفاءة محور زهراء المعادي حتى كارفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه سيتم وضع محور الزهراء بالمعادي ضمن خطة التطوير التي يتم تنفيذها بأحياء المنطقة الجنوبية.

وأشارت نائب المحافظ في بيان صحفي، إلى تطوير ورفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادي بنطاق حي البساتين "شارع البنوك"، حيث يتم توسعة الشارع ورصفه بالإضافة إلى عمل بردورات من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور.

وأوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، أن هذا التطوير يهدف لتحسين الحركة المرورية ومنع الاختناق المروري في هذه المنطقة، موجهًا بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير.

وأكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع اى مخلفات اول بأول بهذه المنطقة.