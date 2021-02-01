نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 فيروسات قاتلة منتشرة بالصين تهدد العالم ..تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت الصين وطن للفيروسات القاتلة، التي تهدد العالم، فبرغم من محاولة السيطرة على جائحة فيروس كورونا، ظهر فيروس جديد أشد خطورة يطلق عليه «نيباه»، وهو وباء تنقله الخفافيش.

وقد يؤدي إلى جائحة عالمية، لكنه لم يصل إلى ذلك حتى الآن، بحسب تقرير نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية الفيروسات المنتشرة بالصين:

فيروس نيباه:

حذر تقرير خاص نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، يوم السبت الماضي من تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

قالت جاياسري آير المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية: "فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، جائحة نيباه يمكن أن تندلع في أي لحظة، يمكن أن يكون الوباء العالمي التالي مع عدوى مقاومة للأدوية".

الطاعون الدبلي:

اعلنت الصين في يوليو الماضي حالة الطوارئ بعد ظهور مستوى الخطر الثالث لتفشي «الطاعون الدبلي» في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، محذرة من تحول المرض إلى وباء جديد قد يهدد العالم.

وفي وقت سابق كانت هذه المنطقة قد أعلنت في نوفبر 2019 عن تسجيل 4 إصابات، بينهما إصابتان من الطاعون الرئوي، وهو نوع آخر أكثر فتكا.

انفلونزا الخنازير:

وفي نهاية يونيو الماضي، ظهر فيروس جديد بالصين، اطلق عليه العلماء اسم G4 EA H1N1، حيث يعتقد بأنه سلالة جديدة من الإنفلونزا المنتقلة من الخنازير للإنسان، إلا أن البشر لا يملكون مناعة ضده بعد، لذلك دقوا ناقوس الخطر، وطلبوا "مراقبته بدقة"

في الدراسة يقول بروفسور صيني، اسمه كين تشو شانغ: "نحن مشغولون حاليًا بفيروس كورونا المستجد، ومعنا الحق بذلك. لكن لا يجب أن نغفل عن الفيروسات الجديدة التي يمكنها أن تكون خطيرة" في إشارة إلى فيروسات G4 الخنزيرية "الحاملة جميع السمات الأساسية لفيروس مرشح لأن يصبح جائحة" فهو قد يصيب عمالًا في مسالخ بالصين، أو موظفين آخرين يتعاملون مع الخنازير.

فيروس إتش 5 إن 1:

آكد مسؤولون صينيون، في فبراير الماضي، أن هناك سلالة "شديدة" من فيروس "إتش 5 إن 1" المسبب لإنفلونزا الطيور تم الابلاغ عنها في مقاطعة هونان الصينية.

ووفق ما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر"، فإن السلالة الشديدة من "إتش 5 إن 1" ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانغ، التابعة لمقاطعة هونان.

وتابع: "من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة، توفيت 4500 بسبب إنفلونزا الطيور H5N1".

وقالت الحكومة الصينية إنها "أعدمت" 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس".

فيروس كوفيد 19:

وفي آواخر عام 2019، أعلنت الصين عن ظهور فيروس جديد من سلالة فيروس سارس، في منطقة ووهان.

وأطلق عليه العلماء كوفيد-١٩، وقد بدأ في الانتشار بأنحاء العالم وحصد أرواح الملايين، ومازالت إعداد الإصابات به تزداد يوميا حتي الان.

