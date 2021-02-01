نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح (26) مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح (26) مسجدًا جديدًا الجمعة القادمة ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (845) مسجدًا حتى تاريخه.

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تخصيص مائة مليون جنيه كدفعة أولى لرفع كفاءة مساجد القرى المستهدفة وتوابعها، وكلف المهندس سمير مصطفى الشال الوكيل الدائم للوزارة بسرعة إعداد الخطة اللازمة لذلك في ضوء تنفيذ المرحلة الأولى للقرى المستهدفة وتوابعها.

كما خصص مائة ألف متر سجاد كمرحلة أولى يبدأ تنفيذها من اليوم 1فبراير2021م بواقع عشرين ألف متر سجاد شهريًا توزع على مساجد القرى التي تحتاج إلى تجديد فرشها سواء أكانت هذه المساجد بالقرى المستهدفة أم بتوابعها