كل ما تريد معرفته عن منح المعلمين للدراسة في الجامعات اليابانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توفير منح تدريبية مقدمة من الحكومة اليابانية "mext"، للمعلمين بالتعليم العام في تخصصات مختلفة، داعية كل من يرغب في الحصول على المنحة وإجراء بحث عن التعليم المدرسي في الجامعات المتخصصة في تدريب المعلمين خلال الفترة من أكتوبر 2021، حتى مارس 2023 عليه التقديم.

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الهدف من منح الحكومة اليابانية للمعلمين

وأشارت وزارة التعليم أن الهدف من المنح:

. رعاية الموارد حتى يصبح المعلمون ثمرة صداقة بين الدولة المستفيدة للمنحة ودولة اليابان من خلال التدريبات والمشاركة فى الأنشطة فى المدارس والمجتمعات الصغيرة خلال فترة دراستهم فى اليابان.

. بذل الجهود لتعزيز العلاقات والروابط بما يؤدى إلى إحداث التطوير في كلا البلدين والعالم بأكمله.



الشروط المالية للحصول على منح الدراسة في جامعات اليابان

فيما حددت الوزارة، الشروط المالية للمنح، مشيرة أن الحكومة اليابانية توفر كلا من:

. بدل نقدي قيمته 143.000 ين يابانى بشكل شهري خاضع للتغيير سنويًا، لأسباب خاصة تتعلق بميزانية الحكومة اليابانية.

. يتم إضافة بدل تكميلي للمناطق الأقليمية عبارة عن 2000 أو 3000 ين ياباني شهريًا في حالة عمل أبحاث في مجال محدد.

. جميع تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة فى امتحانات القبول بالجامعات تتحملها الحكومة اليابانية، كما يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرات بالدرجة الاقتصادية ذهابا وعودة من وإلى اليابان.



وزارة التعليم تكشف عن تفاصيل إقامة المعلمين الحاصلين على منح اليابان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن للإقامة ستكون في بيوت الطلبة الأجانب أو في قاعات خاصة أو في منازل خاصة للسكن أو في شقق توفرها الجامعة.

وأوضحت أن الحكومة اليابانية تتحمل أي تأمينات ضد الحوادث أو الانتقالات الداخلية داخل اليابان ورسوم الضرائب.

وزارة التعليم لن تتحمل أي نفقات خاصة بمنح اليابان للمعلمين

وأشارت أنه من الأفضل أن يحضر المتقدم معه مبلغ حوالي 2000 دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الضرورية عقب وصوله لليابان حيث أنه لن يتم دفع رسوم المنحة مباشرة عقب وصوله مباشرة، كما أن وزارة التربية والتعليم لن تتحمل أي نفقات مالية.



الفئات المستهدفة من منح الجامعات اليابانية للمعلمين

وحددت الوزارة الفئات المستهدفة، من المنح، وهم معلمي المدارس المصرية اليابانية " تعليم عام" لمرحلة التعليم الابتدائي والثانوي.

. المعلمين ممن يعملون في هيئة التدريس في مؤسسات تدريب المعلمين، وأن يكون قد مارسوا مهنة التدريس في إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2021.

ولفتت الوزارة أنه سيتم إجراء التدريب في الجامعات باللغة اليابانية أو الإنجليزية.

وعن إتقان اللغة للراغبين في التقديم للمنحة قالت الوزارة، أن من يتقدم وليس لديه مهارة في اللغة اليابانية سيتم منحه برنامج دراسي أو دورة تدريبية لدراسة اللغة اليابانية في الجامعة التى يتم القبول فيها، أو في جامعة أخرى تحددها mext، ومدتها 6 أشهر، فى بداية فترة المنحة وقد تمتد لتكون موازية مع فترة التدريب.



شروط اليابان في المتقدمين لمنح الدراسات بالجامعات هناك

وأعلنت الوزارة عن شروط الجانب الياباني الواجب توافرها في المتقدم، وهي:

. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

. ألا يكون صاحب جنسية مزدوجة.

. أقل من 35 عامًا أي من مواليد 2 إبريل 1986 وما بعدها.

. يكون من خريجي الجامعات أو كليات التربية.

. أن يكون لديه الرغبة في تعلم اللغة اليابانية.

. أن يقدم المعلم شهادة صحية.

. أن يتمتع بالصحة النفسية والجسدية.

شروط وزارة التربية والتعليم للتقديم على المنحة

حددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم للمنحة:

. خدمة وزارة التربية والتعليم بعد العودة.

. أن تعتبر المنح لاغية إذا لم يستفيد الدارس من نتائج البحث عن التعليم المدرسي في اليابان.

. تعتبر لاغية إذا تضمن طلب التقديم للمنحه أي معلومات غير صحيحة.

. تعتبر لاغية إذا قام المتقدم بمخالفة أي بند من بنود التعهدات والالتزامات التى تعد بها أمام وزارة التربية والتعليم والثقافة والرياضة أو وقع على المتقدم أى عقوبات تأديبية.

إجراءات التقدم والوثائق المطلوبة للتقديم على منح اليابان وأخر موعد للتقديم

وكشفت الوزارة عن إجراءات التقدم والوثائق المطلوبة منها:

. اختيار الجامعات التى يفضل الدراسة بها من قائمة الجامعات المطلوبة فى دليل كورس تدريب المعلمين الأجانب فى كل جامعة.

. استيفاء استمارة مكان الجامعة.

. اختيار الدورات التدريبية ذات الصلة.

. خطاب معتمد من جهة عمل المتقدم.

. نسخة من جواز السفر.

وأوضحت أن أخر موعد لتسليم الأوراق والوثائق واستمارة التقديم هو الأحد 7 فبراير الجارى.

المسئول عن التدريب والموعد المحدد للمنحة

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن التدريب يكون على الإدارة التعليمية والمدرسية والإدارة المالية وأيضا طرق التدريس التربوية منها التدريس داخل الفصل الدراسى ونظرية نظم التعليم والمناهج والتقييم التربوي والموضوعات البحثية فى المواد المتخصصة " رياضيات وفيزياء وكيمياء ورياضة بدنية"، وجولات متابعة وممارسة" ملاحظات فى الفصل الدراسي.

وأكدت الوزارة أن مدة المنحة تبدأ من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023 حسب كل جامعة وغير مسموح بمدها.