زعيم الأغلبية لوزير المالية: هناك انقسام فى شخصية الوزارة ونطالب بتوضيح المعايير على العقوبات والاعفاءات

قال النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النيابية، إن وزير المالية محمد معيط، هو أكثر الوزراء حضورا فى لجان واجتماعات لجان مجلس النواب، مبديًا تفاؤله ببيان الوزير الذي عرضه على مجلس النواب.

أشرف رشاد: وزير المالية الأكثر حضورًا فى اللجان

وعقب زعيم الأغلبية تحت قبة البرلمان على بيان وزير المالية، متسائلًا عن عدد من القضايا التى تخص الوزارة أولها مشكلة سياسات الوزارة التشريعية قائلا:" منذ 2017 وحتى وقتنا هذا هناك 9 تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بمعدل كل 3 شهور تعديل على القانون، مطالبا وزير المالية برؤية تشريعية واضحه قائلا:" من صاغ القوانين أين كانت رؤيته التى وضعها.

واستكمل أشرف رشاد، زعيم الاغلبية النيابية، قائلًا:" إن سياسة الوزارة فى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الأول كانت قد تقدمت بالغاء الإعفاء على أذون الخزانة وسنداتها فى الخارج قائلا:" فؤجئنا بعدها بتقديم الوزارة على أذون الخزانة وسنداتها فى الخارج، وهذا يعد انقسام فى الشخصية داخل وزارة المالية.

وأضاف زعيم الاغلبية، النائب أشرف رشاد، إن جميع النواب تتعامل فى دوائرهم مع المتعاملين مع وزارة المالية مطالبا بتوضيح المعايير التى وضعتها الوزارة فيما يخص الغرامات والعقوبات المالية والاعفاءات.