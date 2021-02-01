حريق الدائري يثير الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا

حريق الدائري تصدر محرك البحث الشهير"جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لاتزال التساؤلات مستمرة حتى الآن حول آخر تطورات حريق عقار فيصل الذي أغلق الطريق الدائري لساعات طويلة.

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الاثنين، على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب حريق مخزن أحذية أسفل عقار بشارع المطبعة في فيصل، بعد تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة السيطرة عليه.

حريق الدائري

أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.