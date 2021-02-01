حريق الدائري يثير الجدل عبر مواقع السوشيال ميديا

حريق الدائري- ارشيفية
حريق الدائري تصدر محرك البحث الشهير"جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لاتزال التساؤلات مستمرة حتى الآن حول آخر تطورات حريق عقار فيصل الذي أغلق الطريق الدائري لساعات طويلة.
ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الاثنين، على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب حريق مخزن أحذية أسفل عقار بشارع المطبعة في فيصل، بعد تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة السيطرة عليه.
حريق الدائري
أعلنت الإدارة العامة للمرور أمس عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.
وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة قد تحفظت على مالك مصنع ومخزن الأحذية "صاحب العقار" الذى تعرض للحريق مساء السبت، داخل المستشفى، تمهيدًا للتحقيق معه؛ لبيان مدى ارتكابه مخالفات من عدمه، أسفرت عن وقوع الحادث.
عقار فيصل المحترق
اخلى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقارين من السكان مجاورين للعقار الذى اشتعلت به النار، ويضم مصنع ومخزن أحذية، بشارع المطبعة فى فيصل، ويقوم رجال الحماية المدنية بمحاولة إخماد الحريق.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل وعلى الفور انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية الى المكان وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق
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