أبو العينين يطالب بالغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، من وزير المالية، إلغاء ضريبة الأطيان لرفع الأعباء عن الفلاحين من الذين يعانون أشد المعاناة.

وقال في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، الدكتور محمد معيط:" الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، موضحا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.

وكيل مجلس النواب: الاستثمار هو مفتاح النمو الاقتصادى

ولفت أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو في أي اقتصاد بالعالم، مشددا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.

وقال: ربنا وهب مصر طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟.

وأشار إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدا على الرغم من ذلك هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها.

وتابع عضو مجلس النواب، محمد أبو العينين:" لابد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لاسيما بعد جايحة فيروس كورونا وما يستتبعها من تغير في السياسات المالية العالمية.

وأشار وكيل مجلس النواب، محمد أبو العيني، إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هما الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعين.

وشدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.

ووجه تحية لوزير المالية، قائلا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.